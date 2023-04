Iraniano in fuga dal regime verso Londra: arrestato al ’Fellini’ con falso passaporto

Gli agenti della polizia di frontiera non potevano non arrestarlo, quando hanno scoperto che il suo passaporto è falso. Ma lui non è un criminale. È un 36enne iraniano, scappato otto mesi fa dal paese per sottrarsi al regime dell’Iran, e diretto in Londra per ottenere asilo politico e assicurare una nuova vita alla sua famiglia. Un viaggio della speranza pieno di imprevisti, che si è fermato pochi giorni fa a Rimini, dove è stato arrestato per il falso passaporto.

Fuggito senza visto dall’Iran, il 36enne dapprima arriva in Turchia, proprio nei giorni del terremoto. Da qui poi (in autostop) raggiunge la Grecia, dove viene aggredito in circostanze misteriose da alcuni uomini. L’uomo finisce in coma, resta in ospedale per due mesi. Quando si ristabilisce, non rinuncia al sogno di andare in Inghilterra. Tenta di arrivare a Londra attraverso il Belgio e la Francia, viene bloccato e finisce in un campo profughi. Poi, da un uomo conosciuto durante il suo peregrinare per l’Europa, acquista un falso passaporto austriaco per 2.500 euro: soldi che l’iraniano si fa prestare dalla famiglia. É lo stesso falsario a suggerire all’iraniano la via più sicura per Londra, attraverso l’Italia. Dalla Francia arriva a Napoli e poi tenta di prendere un aereo a Verona, poi cambia il piano e ci prova da Rimini.

Al ’Fellini’ gli agenti della Polaria lo fermano e scoprono che il passaporto falso, e lo arrestano.

Lo difende l’avvocato Igor Bassi (nella foto), che si prende a cuore la situazione: "Stiamo parlando di un iraniano in fuga dal regime, che è stato picchiato in Grecia (ci sono i referti a dimostrarlo) ed è finito in un campo profughi, solo per tentare di dare una nuova vita alla sua famiglia". Bassi ha ottenuto per lui il rito abbreviato, che si terrà il 29 maggio. Fino a quel giorno, per l’iraniano, ci sarà l’obbligo di firma. "Ma il problema vero – dice l’avvocato – è un altro: quest’uomo purtroppo non ha un posto dove dormire, né soldi per mangiare".