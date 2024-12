Irene Grandi in piazza Malatesta: "Un viaggio nella mia musica"

Domani sera, piazza Malatesta si accenderà con l’energia e la voce di una delle artiste più amate della musica italiana: Irene Grandi. L’appuntamento (ore 21, ingresso libero, anticipato dall’esibizione di Kelly Joyce alle 19.30) rappresenta l’ultima tappa di un anno intenso, segnato dal tour ‘Fiera di me che celebra i trent’anni di carriera della cantante toscana.

È passato tanto tempo dal suo debutto a Sanremo con ‘Fuori’. Cosa sussurrerebbe a quella giovane artista che saliva per la prima volta su quel palco?

"Le direi di continuare ad essere all’altezza dell’impegno, dello stress, ma anche dell’importanza del viaggio che si intraprende. Da giovani si è un po’ incoscienti, ma è fondamentale iniziare con il piede giusto. Io sono stata fortunata ad avere al mio fianco produttori come Telonio e Parisini, che mi hanno aiutata nella ricerca di un’identità musicale. Le canzoni che scegli ti accompagneranno per tutta la vita, quindi è importante che ti piacciano davvero".

In che modo sente di essere cambiata rispetto alla Irene Grandi degli esordi?

"Da giovane, Irene Grandi e la persona erano la stessa cosa. Con il tempo, ho capito che bisogna lasciarsi uno spazio per gli affetti e la vita personale. Non voglio più identificarmi solo con la mia parte artistica. Ogni cosa ha il suo tempo, ed è giusto che con la maturità ci si lasci ‘risucchiare’ anche dall’altra parte".

Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti. C’è un aneddoto legato a una di queste esperienze che ancora oggi la emoziona?

"Ricordo il primo incontro con Vasco Rossi, in un clima natalizio. Dovevo ancora ascoltare il brano che aveva scritto per me (La tua ragazza sempre). Mi ritrovai in una stanza piena di calici di cristallo, c’era un’atmosfera frizzante. Già solo il fatto di essere lì, di averlo incontrato, era qualcosa da festeggiare. Quell’incontro segnò l’inizio di una collaborazione che ha lasciato un segno profondo nella mia carriera".

Torna a Rimini, una città di musica e di incontri, con un concerto che chiude il 2024. Cosa si aspetta da questa serata?

"Rimini è una città vivace, piena di energia. La scaletta mi piace tantissimo, è un viaggio tra le onde musicali della mia carriera, come piccoli capitoli che si susseguono senza interruzioni. Si parte con il rock, poi ci sono momenti più romantici e profondi, fino a tuffarsi nella leggerezza e nell’ironia. È come se la mia musica raccontasse la mia vita da diverse angolazioni, come un drone che gira intorno a me. Marco Sabiu, il mio direttore musicale, ha una maestria notevole. Riesce a mettere insieme periodi diversi della mia storia artistica con grande sensibilità".

Qual è la prossima sfida che vuole affrontare?

"Il teatro, sicuramente, è un contenitore che mi affascina, dove musica e narrazione si fondono. Mi piacerebbe vestire i panni di un personaggio, raccontare una storia che non sia solo la mia. Uscire un po’ da me stessa".

