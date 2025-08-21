Irene Grandi, trent’anni di musica: "Nuovo album entro fine anno"

Con il suo caratteristico e potente timbro vocale Irene Grandi, dopo il travolgente tour indoor, stasera sarà protagonista dell’ultimo concerto di Riccione Summer Music, rassegna dedicata al grande pop italiano. Appuntamento alle 21 in piazzale Roma (ingresso libero). L’apprezzatissima cantautrice fiorentina racconterà i trent’anni della sua brillante carriera, attraverso i brani simbolo di ieri e di oggi, fino al recente ‘Fiera di me’, che dà il nome al tour 2025. Sul palco con la direzione musicale di Marco Sabiu, saliranno Max Frignani, chitarra, Piero Spitilli, basso, Fabrizio Morganti, batteria, Marco Galeone, tastiere, e Titta Nesti, cori e polistrumenti.

Cosa propone per il suo trentennale?

"Un ampio excursus di circa trenta canzoni, che cantiamo facendo anche dei medley. Voglio proporne tante per regalare al pubblico dalle più vecchie e famose a quelle meno conosciute, anche per raccontare a 360 gradi la mia ricerca musicale, visto che come artista ho cambiato spesso. Ho voluto esplorare vari generi, più pop, rock e cantautorati ed esplorare tante canzoni, dalle più conosciute e rock come ‘La tua ragazza sempre’ o ‘Prima di partire per un lungo viaggio’, a quelle realizzate con importanti collaborazioni, come Pino Daniele e i Baustelle. Poi la bellissima ‘E’ solo un sogno’, di Paolo Benvegnù, che mi emoziona molto, e quelle più soul da ‘Che vita è’ a ‘Dolcissimo amore’, alla ultima ‘Favole’."

Cos’è cambiato da Fuori e Tvb, scritta da Jovanotti, a oggi?

"Tutto, ma nello stesso tempo nulla, nel senso che è cambiato il mondo, sono cambiata io, cresciuta di ben 30 anni, è cambiata anche la musica, con la quale però il mio approccio è rimasto immutato, istintivo, di cuore e di identità. Nonostante le mie canzoni possano apparire non proprio alla moda, continuo a farle, cercando in queste l’emozione."

Tantissime canzoni e successi, cosa porta più nel cuore?

"La vita è fatta di sacrificio, di amore e dedizione, quello che forse mi ha dato di più, e che sento di aver cercato di raggiungere, è la libertà."

Vanta collaborazioni con artisti di grido, con chi vorrebbe lavorare ancora?

"Ho collaborato con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, da Vasco Rossi a Pino Daniele fino a Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Carmen Consoli, nonché Francesco Bianconi come autore, vorrei solo continuare a collaborare con loro."

Al di là del tour, che progetti e quali sogni ha?

"Ho un sogno che si sta realizzando, perché entro la fine dell’anno finalmente uscirà il mio nuovo album sul quale sto lavorando da oltre due anni. Sono monto contenta e felice perché questo coincide con gli anni in cui celebro il trentennale della storia artistica, il 2024 per il primo disco e il 2025 per la prima tournée."

Come trascorre la sua estate?

"Facendo il tour sui palchi, che quest’anno mi ha impegnato per oltre venti date. Sono anni che accade, è più raro vedermi impegnata in altro."

Stasera sarà a Riccione, cos’ama di questa terra?

"Mi piace venire in Romagna, perché qui c’è un senso di accoglienza molto spiccato."

Nives Concolino