Irlandesi e portoghesi a caccia di tartufi

Il tartufo bianco ogni anno attira a Sant’Agata Feltria persone da tutta Italia, ma è apprezzato anche da tanti stranieri, compresi irlandesi e portoghesi. E ora il paese ’apparecchia’ due appuntamenti speciali dedicati a sua maestà il tartufo. Il primo si terrà sabato 9 marzo (alle 10), quando il teatro Angelo Mariani ospiterà il convegno La coltivazione del tartufo: dalla pianta micorizzata alla tartufaia da reddito. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco in occasione del 40esimo anniversario della Fiera nazionale del tartufo di Sant’Agata Feltria. Parteciperanno esperti del settore e anche l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi. Più gustoso e decisamente internazionale sarà il secondo appuntamento. Nell’ambito del progetto Echoes, il 22 marzo Sant’Agata ospiterà alcuni delegati dei Gal (Gruppi di azione locale) del Portogallo e dell’Irlanda, insieme a un altro gruppo che arriverà dalla Sardegna. Durante la loro tappa a Sant’Agata i delegati visiteranno l’Ecomuseo del Tartufo. Inoltre verranno coinvolti in un’accattivante caccia al tartufo – che sarà organizzata da Lorenzo Boldrini – per chiudere con una degustazione. Il piatto forte a tavola, ovviamente, sarà sua maestà il tartufo.

m.c.