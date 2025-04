Irritata dal blocco stradale investe il vigile dopo il litigio

Rmini, 16 aprile 2025 – Non è la nonna di Kimi Antonelli, nuovo fenomeno bolognese della Formula Uno. Ma al volante non ha paura di niente. Nemmeno delle divise. Tanto che ne ha ‘arrotata’ una. Un agente della polizia locale, investito da una ultra70enne.

Il fatto risale a pochi giorni fa. Durante la Rimini Marathon, con circolazione in varie zone limitata per consentire il passaggio degli atleti. Cosa è successo? Una ‘nuova cinquantenne’ come si dice, ovvero una donna di più di 70 anni, alla guida di un’utilitaria, è stata stoppata dalla polizia locale, nella zona della Marina. Da subito però la donna non ne ha voluto sapere di transenne e deviazioni: voleva proseguire, seppure si trovasse in una strada temporaneamente chiusa al traffico.

Dopo averle mostrato un percorso alternativo per arrivare alla sua destinazione – che la signora aveva indicato – l’agente della polizia locale l’ha invitata a fare manovra di marcia indietro per liberare la circolazione (c’erano altre auto che si stavano accodando dietro alla sua). Ma la signora non ha voluto sentire ragioni. E si è messa ulteriormente a discutere con il vigile, intralciando il traffico e insistendo nel voler proseguire comunque nella via, che in quel momento era inibita al traffico. Al culmine della diatriba, con una manovra improvvisa, la donna è andata con la sua auto nella direzione indicata dalle divise, e ha investito un agente che si trovava in piedi sul fianco sinistro della macchina.

Visto che era malconcio, i colleghi hanno dovuto chiamare il 118: il vigile è stato portato via in ambulanza. Curato al pronto soccorso, ha riportato lesioni guaribili in venti giorni. In particolare al ginocchio, che gli era stato appena operato. Dopo l’urto gli agenti della municipale hanno fatto intervenire la polizia stradale - come da protocollo in questi casi - per rilevare il sinistro.

A quanto riferiscono i presenti, la donna a quel punto avrebbe messo in atto anche un vano tentativo di fuga. La Stradale poi è intervenuta per le procedure di identificazione. Al vaglio della polizia locale la possibilità di una notizia di reato legata all’episodio. Che potrebbe configurarsi con resistenza pubblico ufficiale e lesioni.