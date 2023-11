Domani è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e la stagione teatrale di Riccione celebra questo appuntamento con uno spettacolo che ricorda a tutti la forza delle donne. Alle 21 al Palazzo del Turismo, sul palco della sala Granturismo, va in scena Isabella Ferrari legge le eroine di Ovidio, spettacolo inserito nella rassegna La bella stagione 202324 e organizzato in collaborazione con la Commissione Pari opportunità del Comune di Riccione. Una delle attrici più note del cinema e del teatro italiani fa rivivere un capolavoro della letteratura latina, le Heroides di Ovidio, mostrandone al pubblico l’incredibile attualità. Storie di donne innamorate, abbandonate e tradite: un grande classico rivive grazie alla forza interpretativa di Isabella Ferrari e al potere espressivo della musica eseguita al pianoforte dal maestro Roberto Prosseda. Le eroine di Ovidio si presentano al pubblico intente a scrivere una lettera ai propri uomini: Arianna a Teseo, Elena a Paride, Fedra a Ippolito. Sono eroine profondamente umane che indirizzano il loro messaggio all’assenza dell’altro. Voci di donne, altrimenti silenti. Isabella Ferrari porta in scena l’anima femminile – troppo spesso collocata sullo sfondo, come semplice contrappunto alle imprese gloriose degli uomini – e ne interpreta passioni e speranze.