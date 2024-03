Iscrizioni a nidi e orti fino al 31 marzo

Dai nidi d’infanzia comunali agli orti: aperti fino al 31 marzo i termini per la presentazione delle domande. I nidi in questione sono Il Gelso e il Piccolo Gelso. Le domande possono essere presentate in municipio dai genitori dei bimbi nati tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Quanto agli orti bioligici messi a disposizione dal Comune, per avanzare le richieste occorre avere superato il 55° anno di età per le donne e il 60° per gli uomini, essere pensionati "di qualunque genere e categoria", e risiedere sul territorio comunale.