Iscrizioni al nido. Ecco gli open day

Open day in vista per le iscrizioni ai nidi comunali. Per Il Gelso sono fissati al 20 e 27 febbraio, dalle 16,30 alle 18. Per il Piccolo Gelso al 28 febbraio, stesso orario. Le iscrizioni per gli stessi hanno termine il 31 marzo, segnala l’amministrazione comunale. Può essere presentata domanda "per i bambini nati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023; le richieste devono essere presentate unicamente tramite Spid".Maggiori informazioni, anche sui tre open day già programmati per il mese di febbraio, nell’avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it