Iscrizioni all’asilo nido. Arrivano nuovi voucher

Un nuovo bando a Coriano per la frequenza dei bimbi iscritti agli asili nido pubblici e privati. L’amministrazione comunale anche per l’anno scolastico in corso ha deciso di erogare voucher a sostegno dei nuclei familiari: a quelli in condizioni di disagio economico e ai genitori per aiutarli nella gestione della famiglia con gli impegni lavorativi. La manifestazione di interesse per l’assegnazione dei voucher è stata pubblicata sul sito del comune, le domande dovranno essere presentate entro il 31 novembre in modalità on line mediante Spid. "Aderire è importante - dice l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Ottogalli - perché se verrà raggiunto il tetto di almeno 33 domande verrà riconosciuto un contributo ministeriale, come previsto dal Fondo comunale di solidarietà".