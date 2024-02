Iscrizioni alle superiori. Sempre più studenti negli istituti tecnici, ma a vincere sono i licei

Oltre tremila iscrizioni negli istituti superiori della provincia di Rimini. Se nel resto della Regione viene confermato il trend che vuole un maggior numero di giovani indirizzarsi verso gli istituti tecnici e professionali rispetti ai licei, nella nostra provincia accade il contrario anche se con uno scarto ridotto.

Il numero degli iscritti negli istituti tecnici e professionali continua a crescere ma stando ai dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale, del totale delle iscrizioni alle superiori nel riminese, quelle nei licei sono state 1.559, il che significa superiori al 50% rispetto al totale che arriva a 3.030. I licei continuano a difendersi dall’avanzata dei professionali e dei tecnici mentre se si guarda al dato regionale le iscrizioni nei licei sono ulteriormente diminuite arrivando al 45,4% del totale, perdendo oltre due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Non è una novità tanto che per il vice direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, "anche per il 2024/25 in Emilia-Romagna le domande di iscrizione per il 2° ciclo confermano una preferenza per gli istituti tecnici e professionali. Anche il confronto con i dati regionali riferiti all’anno scolastico 2023/24 vede consolidarsi questa tendenza, con gli istituti professionali che raccolgono oltre il 17% delle domande. Si tratta di un risultato che premia l’attenzione sempre crescente riservata dalle scuole alle attività di orientamento, realizzate anche con la proficua collaborazione dei soggetti del mondo produttivo". Nella nostra provincia gli istituti professionali raccolgono il 15,84% nonostante ci si trovi in una realtà turistica contraddistinta da due istituti alberghieri quali il Malatesta a Rimini e il Savioli a Riccione.

Come detto i licei raccolgono ancora una percentuale di iscritti superiore alla metà, per l’esattezza il 51,45%. Numeri con cui dovranno confrontarsi per la programmazione futura istiuti quali il Serpieri e l’Einstein, il Volta-Fellini di Riccione, il Giulio Cesare Valgimigli (classico e Scienze Umane), e gli altri istituti tra cui anche i cosiddetti Isiss ovvero le realtà in cui si trova una pluralità di indirizzi tra licei, tecnici e professionali, come accade al Tonino Guerra di Novafeltria ad esempio.

Gli istituti tecnici, tra cui il Valturio, il Belluzzi o il Marco Polo, raccolgono nella provincia di Rimini il 32,7 delle iscrizioni al prossimo anno, un dato inferiore di circa 5 punti rispetto a quello provinciale. Restano tuttavia percorsi scolastici su cui è forte l’attenzione delle stesse aziende del territorio. "La principale caratteristica dei percorsi di istruzione tecnica e professionale - prosegue Di Palma - consiste nell’assicurare agli studenti lo sviluppo di competenze che permettono sia un immediato e coerente inserimento nel mondo del lavoro, sia l’ulteriore prosecuzione degli studi nella formazione terziaria, negli Atenei del nostro territorio così come negli Istituti Tecnici Superiori, ora denominati ITS Academy. A questo proposito – prosegue il Vice Direttore Generale – è da sottolineare anche la risposta riservata dagli studenti e dalle loro famiglie ai percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale".

C’è un dato su tutti che mostra l’effetto del tasso di denatalità. Se si considerano le iscrizioni dalle scuole elementari, passando per le medie e arrivando alle superiori, nel riminese si è passati in appena due anni da 8.368 iscritti a 8.067.

Andrea Oliva