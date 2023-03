Isola dei Platani, cambio ai vertici De Somma eletta presidente

Per l’associazione Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina nuovo consiglio direttivo in carica fino al 2026. Eletta all’unanimità come presidentessa dell’associazione, Loredana De Somma, titolare di Tes e di altri esercizi in riviera, che vanta ben due mandati da consigliere. Vicepresidente sarà Massimiliano Stacchini di Globus Abbigliamento, mentre la segreteria è affidata a Valeria Flagella de La Pizza al Quadrato. Come tesoriere ci sarà Luca Boni (Qualità Convenienza Assortimento), tra i consiglieri restano confermate Monica Nicolis (Wycon Cosmetics) e Elisa Flabbi (del Jolly bar pasticceria). New entry in consiglio, Laura Zetti di ’Piadineria Mizè’. "Per garantire e mantenere la regolarità amministrativa che ci ha sempre contraddistinto, si attiveranno le pratiche per la registrazione al registro unico nazionale del terzo settore – dicono dal consiglio dell’Isola –. Insieme a comune e Fondazione Verdeblu continueremo a valorizzare l’Isola dei platani puntando al brand dell’area commerciale. Il ricco cartellone di eventi in centro, sarà valorizzato dal nostro contributo con la sinergia tra commercianti e esercizi pubblici, le tante associazioni, con l’obiettivo di aperture a stagione lunga e annuale. Già da questo fine settimana si riparte con il Bellaria Street market e l’inaugurazione del Pjazza e di un altro negozio, l’Artenaia Bijoux". Per i prossimi anni sono in programma poi investimenti per grafiche e pubblicità, il decoro degli spazi urbani e l’illuminazione. Ad oggi gli associati all’Isola dei platani sono 150 esercizi.

r.c.