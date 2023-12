Isola dei Platani, ecco le iniziative per le festività

Commercianti dell’Isola dei Platani, il ‘salotto buono’ di Bellaria (almeno fino al maxi-intervento previsto dal Comune in viale Ennio a Igea), scatenati alla conquista di nuovi clienti, e per la conferma dei tanti ‘fedelissimi’. Tra le iniziative in corso, Fatti un Selfie, l’Isola delle Cartoline, la lotteria benefica di Natale dello Ior. Con ordine. Quest’anno la vincitrice del concorso Fatti un Selfie che si è svolto in occasione dell’Isola di Halloween - segnala l’associazione dei commercianti - è l’Angelo Nero di Laura Amoroso con 295 like, selfie scattato davanti al Wycon Cosmetics, zona stazione ferroviaria. A breve torna inoltre l’iniziativa dell’associazione Isola dei Platani delle cartolineferma pacchi, distribuite agli associati che ne hanno fatto richiesta per confezionamento regali e da omaggiare ai clienti.