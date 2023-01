"Isola dei Platani, gli eventi non bastano Bisogna intervenire pure sull’architettura"

"Per l’Isola dei Platani a Bellaria, serve cambiare prospettiva, gli eventi non bastano. L’Amministrazione deve garantire una politica per il commercio sensata. Interpretare le tendenze di consumo e le nuove opportunità promo-commerciali della rete". A parlare è il consigliere civico Gabriele Bucci (in foto in basso) che fa un’analisi del centro commerciale naturale, proponendo progetti di riqualificazione. "La nostra città dovrebbe diventare più smart e affidarsi a nuove tecnologie – spiega –. Garantire una vasta rete di servizi di prossimità, commerciali e di servizi alla persona. Non possiamo continuare a tenere viva l’Isola solo con gli eventi. Occorre studiare l’evoluzione delle città, dei commerci e dei servizi, le tendenze di consumo e le capacità di spesa delle differenti tipologie di clienti".

Per Bucci, c’è ancora molto lavoro da fare. "Servono nuovi interventi originali e innovativi, a partire dall’architettura, per differenziarci dalla provincia. E’ stato un errore non aver approfittato del bonus facciate per il centro urbano, l’intervento sulla piazza della chiesa o il trasferimento della biblioteca". Bucci propone di affrontare poi il tema del contenimento dei costi, per affitti, utenze, tributi: "servono soluzioni praticabili e sostenibili per garantire a Bellaria Igea Marina di differenziarsi e far sì che il suo centro commerciale naturale sia vivibile tutto l’anno".