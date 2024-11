"Isola deserta, la movida ha traslocato"

’Signore e signori, il sabato dello struscio di Bellaria’. E’ l’ironico titolo di un video comparso su Facebook in questi giorni. Nel quale si vede un’Isola dei Platani - alle 18 - semideserta. Con la musica del ’Mare d’inverno’ della Rettore in sottofondo.

Bellaria stenta, mentre Santarcangelo, al netto della fiera di San Martino, esonda: perché?

"Intanto c’è un’urbanistica diversa – attacca Max Berlini, coordinatore Confesercenti di Bellaria e Santarcangelo –. Le vie del centro clementino convergono in alcuni punti strategici, le piazze - con un centro storico Medievale di grande pregio - dove c’è sempre molta vita. Sono punti di ritrovo dove anche i residenti si fanno l’aperitivo, scherzano, parlano magari in dialetto, di tutto, donne, motori, politica. C’è un senso di appartenenza forte".

E Bellaria?

"Credo ce ne sia purtroppo di meno. Forse anche a causa della ’frattura’ turistica estiva di 4-5 mesi. Dopo la quale tanti non chiedono di meglio di stare sul divano a guardare la tv. Bellaria Igea Marina poi ha conformazione lunga e stretta, non un centro ’catalizzatore’".

C’è un ’segreto’ di Santarcangelo?

"E’ un successo che viene da lontano: dall’anno Duemila, quando io e altri volontari, creammo una Pro Loco che ha seminato tanto in Italia. Quel che fa Bellaria con Colmar".

Risultato: quasi sempre pieni i tanti ristoranti, bar, caffè a Santarcangelo...

"C’è un’offerta enograstronomica importante. Poi ricordo anche che ormai 36 anni fa l’amministrazione comunale decise di non far sorgere centri commerciali artificiali. Vero che ce ne sono intorno, dall’Iper di Savignano a Le Befane. Ma sul territorio no. E l’Associazione Città Viva, nata nel 2005, vara eventi che portano gente e linfa nuova".

Torniamo sul mare.

"Non c’è una ricetta unica per riportare un costante e forte flusso di persone nelle isole pedonali di Bellaria Igea Marina. Servirebbe un insieme di elementi. E un lavoro lungo. Io, che ho 65 anni, a 15 anni andavo d’estate con il mio Ciao Piaggio a Igea Marina. Qualche anno dopo si andava allo Chez Vous Club. La vita era lì".

A Santarcangelo zero?

"In quegli anni a Santarcangelo c’erano solo i vecchi a parlare tra loro seduti sulle sedie fuori dalle case".

E’ cambiato il mondo...

"Oggi Santarcangelo è modaiolo. Non aiuta l’Isola dei Platani il fatto che il parcheggio grosso più vicino sia in piazza del Popolo, quello del municipio".

Mario Gradara