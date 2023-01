"Isolati e più fragili dopo anni di pandemia"

Teo Vignoli, direttore dell’Unità operativa Dipendenze patologiche di Rimini, il fenomeno del disagio giovanile si espande a macchia d’olio e con tratti anche violenti.

Come si spiega questa impennata di casi?

"Il fenomeno del disagio giovanile non è una prerogativa del Riminese, ma si trova in tutte le società occidentali. Esso ha radici in parte storiche e in parte sociali e sanitarie".

Nel dettaglio?

"Viviamo in un’epoca in cui alcune istituzioni che nel passato erano molto forti e di riferimento per i giovani ora si trovano a vivere un momento di difficoltà nell’esercizio della propria funzione sociale. Penso alla scuola e alla famiglia. In questo scenario cronico si è aggiunta la pandemia da Covid, che ha acuito condizioni critiche già esistenti limitando i contatti tra pari e spostando sul digitale le relazioni. Con un impoverimento di quelle positive".

E le conseguenze quali sono?

"Diverse. Queste condizioni portano a uno stato di sofferenza e, appunto, di disagio giovanile, che si traduce in diversi modi, in relazione anche alla storia personale dei singoli individui. Assistiamo a fenomeni di isolamento, a un aumento dei sintomi legati al disagio psichico e poi l’abuso di alcol e sostanze oltre a un atteggiamento sempre più violento di alcuni giovani".

Sempre di più la violenza è legata a filo doppio con la dimensione digitale e social.

"Diciamo che dal nostro osservatorio abbiamo assistito a un crescente bisogno nei giovani e giovanissimi di una educazione digitale. Tanto che da qualche anno come Uo Dipendenze patologiche abbiamo attivato sul territorio interventi per l’educazione nelle scuole al corretto uso del digitale. Anche alle elementari, visto l’abbassarsi dell’età media in cui i nostri ragazzi cominciano ad approcciarsi a questo mondo. Effettivamente il digitale pone il ragazzo di fronte a contesti, regole e sfide che sono completamente diverse dal mondo reale".

Rabbia e violenza sempre più spesso si associano all’usoabuso precoce di sostanze non solo alcoliche. Qual è la situazione nel nostro territorio?

"Complessivamente il fenomeno dell’uso di sostanze e alcol nei minori non è in aggravamento in termini quantitativi. Succede invece che l’età a cui i giovani iniziano a sperimentare alcol e sostanze è in progressivo abbassamento. E questo ci ha portato ad anticipare i nostri servizi da un punto di vista anagrafico, cominciando a rivolgerci a ragazzi sempre più giovani. Il fenomeno è certamente preoccupante, ma ora si sta svelando in tutta la sua criticità perché scontiamo l’onda d’urto della pandemia. Che per due anni ha appunto fatto aumentare queste tendenze e messo più in difficoltà gli stessi servizi nell’intercettare l’usoabuso. Ora molti casi sommersi si stanno svelando e i due anni e mezzo di costrizioni presentano il conto anche in questo senso".

Gli episodi di violenza o vandalismo sono associati anche alla logica del branco?

"Io penso che questo lo si debba al fatto che più giovani non si trovino nelle condizioni di occupare il proprio tempo in maniera costruttiva e socializzante. Pertanto scelgono altre strade per via di una povertà di possibilità, di noia, di scarse indicazioni. Qui dobbiamo, noi adulti, dimostrare di saper e poter intervenire sulla matrice sociale ed educativa, per cambiare le cose".

Francesco Zuppiroli