Isole ecologiche per tutti: "Accesso senza tessera"

Le isole ecologiche interrate nel centro storico sono "temporaneamente" accessibili, anche senza utilizzare la Carta Smeraldo. In particolare, abbiamo verificato i punti di conferimento dei rifiuti in di Via d’Azeglio, Via Bastioni Occidentali e Meridionali. Sono solo tre delle quattro isole ecologiche inaugurate nel 2021 dal Comune, con l’intento di eliminare i cassonetti stradali dal centro storico. L’utilizzo della tessera tuttavia è saltato. Non fa differenza che si tratti di vetro, plastica o rifiuto indifferenziato. Su tutti gli sportelli dei vuotatori capeggia infatti l’inequivocabile cartello: "Sistema elettronico temporaneamente non attivo, accesso senza tessera". Insomma, resta preclusa la possibilità di capire come e quando il servizio di lettura della tessera, verrà ripristinato. Il messaggio di avviso ben impresso sul frontale del cassonetto pare dover rimanere lì per parecchio tempo, almeno considerando la cura con cui è stato affisso. Hera permette dunque all’utente di servirsi dei cassonetti interrati senza tessera e tanti saluti al controllo sulla raccolta differenziata. Abbiamo chiamato il servizio clienti. Un’operatrice ci ha risposto presumendo che si tratti di "un guasto" e ha aggiunto: "In realtà ci vorrebbe la tessera, facciamo una segnalazione". La buona intenzione ci sarebbe, ma la versione dei fatti rilasciata dall’azienda in una nota, risulta essere tutta un’altra storia. Hera si giustifica spiegando che le isole interrate del centro storico di Rimini (via Bastioni Occidentali, via Bastioni Settentrionali, Via Bastioni Meridionali, Largo Gramsci, via D’Azeglio, Via Mameli) sono utilizzabili temporaneamente senza la Carta Smeraldo "vista l’elevata presenza nel centro storico di studenti, lavoratori fuori sede, turisti e proprietari di seconde case, che ad oggi non hanno ancora ritirato le dotazioni di accesso nonostante le ripetute campagne di comunicazione e di consegna. Si è deciso in accordo con l’amministrazione – continua la nota – di disabilitare temporaneamente l’accesso mediante tessera per valutare le azioni da intraprendere".

Andrea G. Cammarata