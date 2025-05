Isole pedonali, parcometri e controlli: è iniziata la stagione

Occhio alle isole pedonali e ai parcometri. Per il ponte del 2 giugno, da ieri nei viali dello shopping sono state riattivate altre strisce blu. Il traffico viene sospeso nei viali San Martino, Gramsci e Dante, da viale Verdi a viale Bellini dalle 18 alle 2, mentre in viale Tasso la chiusura scatta dalle 20 a mezzanotte. Sarà vietato sostare nelle traverse del lungomare che vanno da viale San Martino al Cesare Battisti. Saranno riattivati i parcometri nei viali Fratelli Bandiera, Bassi, Francesco Baracca, Torino e viale Vespucci angolo viale Da Verazzano. La tariffa è di 0,60 euro all’ora con un massimo giornaliero di 3 euro. Le attività possono chiedere due abbonamenti stagionali a 150 euro ciascuno. In arrivo anche i 118 nuovi posti in viale Paolieri, lungo il porto canale, dalle 8 alle 2.

Intanto s’intensificano i controlli della Polizia locale. Entrano in servizio 15 nuovi agenti a tempo determinato che affiancando gli annuali, rafforzeranno vigilanza e presidio nei punti più strategici. Verrà attivato uno specifico nucleo operativo dedicato al controllo del demanio marittimo, che opererà giorno e notte sull’arenile. A disposizione un nuovo fuoristrada 4x4 pick-up.