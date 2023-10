Ispezioni alle gallerie: autostrada chiusa per questa notte tra i caselli nord e sud

Autostrada chiusa una notte a Rimini, per le attività di controllo alle gallerie. A comunicarlo è la stessa società di Autostrade. Il tratto dell’A14 tra Rimini nord e Rimini sud da stasera alle 20 e fino alle 6 di domattina resterà completamente chiuso al traffico, in direzione sud (verso Ancona) per consentire "le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie". Il percorso consigliato per chi esce al casello di Rimini nord è quello lungo via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, per poi imboccare la Statale 16 e rientrare sulla A14 al casello di Rimini sud.

Intanto proseguono i lavori per la nuova maxi rotonda all’incrocio tra Statale 16 e superstrada di San Marino, e le altre opere – tra cui i var sottopassi – per risolvere i buchi neri dell’Adriatica. Su via Euterpe sono ormai complete le lavorazioni del sottopasso ciclopedonale così come del nuovo canale Ausa. In corso poi l’esecuzione dei diaframmi, che consentiranno lo scavo per i lavori del nuovo sottopasso carrabile, che servirà a convogliare il traffico in direzione mare di via Euterpe.