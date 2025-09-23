Israele escluso dal Ttg. Sadegholvaad nel mirino dei media dello Stato ebraico

di Andrea Oliva

"Israele espulso da una delle fiere del turismo più importanti al mondo. Decisione anti-israeliana in Italia". Come prevedibile, la notizia della richiesta di Comune e Regione a Ieg, società di gestione della Fiera riminese, è arrivata a fare rumore fino in Israele. A riportarla, in questo caso, è il principale portale web di notizie nel Paese, ‘ynet’. Ma le modalità con cui la notizia è stata data non sono piaciute affatto al sindaco riminese Jamil Sadegholvaad. Nelle prime righe si ripercorre la vicenda spiegando che "la società di gestione della fiera del turismo Ttg di Rimini ha annunciato che lo stand israeliano non potrà operare quest’anno perché non soddisfa i requisiti di partecipazione" salvo poi puntualizzare: "Il sindaco, nato in Iran, ha sottolineato che la guerra a Gaza e il timore di proteste sono stati tra i fattori che hanno portato a questa decisione". Inutile dire che l’Iran appare oggi il principale antagonista di Israele in Medio Oriente.

Senza andare troppo in là nel tempo, il 13 giugno Israele aveva lanciato un massiccio attacco sull’Iran a cui era seguita una risposta con centinaia di missili. Il fatto che fin dalle prime righe si legga delle origini del primo cittadino non viene letto dal municipio come una casualità, per altro dando un’informazione errata visto che Sadegholvaad è nato a Rimini. Nell’articolo viene riportata anche la posizione del Ministero del Turismo israeliano: "Il Ministero del Turismo considera molto seriamente l’annullamento della partecipazione. Questa decisione non riflette la posizione del governo italiano o del popolo italiano. Il Ministro del Turismo italiano e altri ministri hanno condannato la decisione e si sono schierati dalla parte di Israele. Inoltre, dopo aver appreso dell’annullamento, personalità chiave del settore turistico locale hanno suggerito al Ministero di impegnarsi in diverse attività durante i giorni dell’evento".

La posizione delle istituzioni israeliane nei confronti dell’iniziativa di Comune e Regione, accolta infine da Ieg, assume contorni sempre più chiari nelle parole dell’ambasciatore Jonahan Peled: "Ogni anno, centinaia di migliaia di italiani visitano Israele per lavoro, turismo o religione. Israele rappresenta anche un flusso significativo di turismo e affari per l’Italia. Condanniamo fermamente questo passo e il costante approccio aggressivo nei confronti di Israele, che alimenta le manifestazioni antisemite a cui stiamo assistendo in questi giorni e rafforza la strategia terroristica di Hamas e di altre organizzazioni correlate".

La replica del sindaco Sadegholvaad suona così: "Di questo articolo maldestro di cui non condivido nulla (se non il fatto che indica la Fiera di Rimini tra le più importanti al mondo...), il tema sostanziale non è tanto quello che pensa il sindaco di Rimini, peraltro nato a Rimini e non in Iran. L’unico tema che conta e che deve contare è quello che sta facendo il Governo Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania e che chiama la coscienza di ogni persona al mondo". Tradotto, non vi sono altre motivazioni se non quelle legate a quanto accade ogni giorno nei territori bombardati e occupati.

"L’ennesima palese disinformazione – chiude il sindaco – non cambia il termine della cosa. L’unico auspicio che ho è che quanto prima possa tornare la pace in quella terra martoriata e che i palestinesi possano tornare a vivere in quella che è la loro terra. In quel momento Rimini accoglierà nuovamente con piacere come ha sempre fatto lo stand del ministero del turismo israeliano sotto lo stesso padiglione di quello dell’Autorità Palestinese".