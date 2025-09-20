Israele, stand escluso dal Ttg. La decisione spacca la politica: "È un boicottaggio ideologico"

"Un boicottaggio verso Israele", grida chi contesta la richiesta di Comune e Regione di chiedere a Ieg di non accogliere al Ttg lo stand di Israele. "E’ un’iniziativa dal sapore xenofobo che porta la firma delle influenze Partito Democratico" scrive la deputata di FdI, Beatriz Colombo, fino ad arrivare alle parole dell’ambasciatore israeliano in Italia. Jonathan Peled non si è limitato ad attaccare la decisione infine accolta da Ieg di non considerare Israele tra i partecipanti alla fiera del turismo (prevista dall’8 al 10 ottobre), ma anche anche parlato di possibili conseguenze.

"Un attacco contro Israele, non curante dei gravi effetti che tali decisioni hanno nelle relazioni culturali, religiose e di business tra l’Italia e il nostro Paese" ha scritto di X, sottolineando: "Ogni anno Israele è visitata da centinaia di migliaia di italiani che per motivi di lavoro, di turismo o di religione apprezzano la nostra destinazione. Israele rappresenta anche un importante flusso di incoming turistico e di business per l’Italia". Quali potranno essere le conseguenze per l’Italia e per la Riviera riminese è tutto da verificare, ma "il turismo, come lo sport - sottolinea Colombo -, non può e non deve essere trasformato in uno strumento di esclusione o di scontro ideologico: al contrario, è un ponte di pace, un’occasione di dialogo". Dello stesso avviso Giorgia Bellucci, per il partito Liberaldemocratico: "La scelta del Comune e della Regione non favorisce la pace né il dialogo. Al contrario, rischia di alimentare divisioni e intolleranza".

Il coro dei no si fa sentire, ma ad alzare la voce sono anche i favorevoli all’azione di Comune e Regione. Tra questi c’è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Sono d’accordo con il presidente della Regione, Michele de Pascale, il suo intervento sulla Fiera di Rimini e, più in generale, sul fatto che occorre interrompere ogni rapporto con il governo di Israele" dice Lepore, lasciando intendere che seguiranno provvedimenti analoghi anche sulla fiera di Bologna: "Ovviamente saremo conseguenti". Non possono che sostenere l’iniziativa Sinistra Italiana e Unione giovani di sinistra che parlano di "una presa di posizione netta da parte delle istituzioni che vanno ad ascoltare le continue richieste di cittadini di fermare la promozione e la collaborazione di fronte a crimini commessi da Israele". Dal mare, su una delle imbarcazioni della Flotilla in rotta verso la striscia di Gaza, alza la voce il senatore cinquestelle, Marco Croatti. "La decisione è coerente con i principi di pace, rispetto dei diritti umani e responsabilità istituzionale e non può essere liquidata come un ‘boicottaggio ideologico’ o una ‘follia’". Parole che arrivano dopo che "il ministero degli Esteri israeliano ha scritto che la Global Sumud Flotilla ‘non è una questione umanitaria, ma un’iniziativa jihadista. Dichiarazione vergognosa".

Andrea Oliva