Iss a caccia di quattro nuovi medici di famiglia

In arrivo quattro nuovi medici di famiglia. Sono quelli a cui dà la ‘caccia’ l’Istituto per la sicurezza sociale. E che per San Marino, sentendo le lamentele dei cittadini degli ultimi mesi, sono una verà necessità. Il Comitato esecutivo, infatti, ha deliberato l’emissione di un nuovo bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro profili medici per l’Unità operativa Cure primarie e Medicina territoriale.

"Il bando – spiegano dall’Istituto sammarinese – si aggiunge al potenziamento già in corso nell’area dei servizi di emergenza-urgenza del Pronto Soccorso, che a breve vedrà l’ingresso di due nuovi medici. Sono inoltre in corso due bandi di selezione per il completamento dell’organico dell’Ortopedia e della Pediatria che unitamente agli operatori sanitari e amministrativi contribuiranno a dar seguito alla complessiva riorganizzazione dell’Iss", già presentata, in parte, dal segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. Il bando sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito internet dell’Iss.

"Il bando internazionale per l’acquisizione di nuovi medici di famiglia – sono le parole del direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale, Francesco Bevere – si inserisce in un più ampio disegno tracciato dal segretario di Stato Mariella Mularoni e dal Comitato esecutivo, per completare il potenziamento della medicina territoriale sammarinese. La riorganizzazione della Centrale operativa territoriale e i lavori per la ristrutturazione dei Centri Sanitari già programmati daranno un ulteriore impulso a questo rinnovamento".

Nei prossimi mesi "l’implementazione dei servizi, anche on line – prosegue il direttore generale dell’Istituto – consentirà di mettere a disposizione, direttamente dei cittadini, servizi che oggi vengono erogati recandosi presso gli uffici dell’Iss o gli ambulatori, come per esempio il ritiro di certificati o per la prenotazione di servizi specialistici. Anche i medici che arriveranno a conclusione del bando, contribuiranno a questa trasformazione già in corso e all’avvio del progetto di telemedicina, che rappresenta il risultato produttivo e concreto dei rapporti fra l’ospedale di Stato e la medicina territoriale, a beneficio dei cittadini e del personale coinvolto".