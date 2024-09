Iss e Università insieme contro l’Alzheimer

Sabato, in occasione della 31esima Giornata mondiale dell’Alzheimer, l’Istituto per la sicurezza sociale e l’Università di San Marino promuovono, al Cinema

Teatro Concordia di Borgo Maggiore, un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo ‘La cura è un’idea’. Organizzato dall’Unità operativa di Neurologia, l’evento si pone come un’importante occasione di confronto tra medici, operatori sanitari, professori e studenti sul tema della demenza. Si parte alle 10 e in cattedra saliranno esperti provenienti dall’Iss e dalle vicine realtà romagnole, oltre che da Elisa Fabrizi, dell’Osservatorio demenze dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma. I relatori affronteranno il tema della malattia di Alzheimer da diverse prospettive. Al termine del convegno, dalle 12 alle 13, la presentazione dei prototipi realizzati dagli studenti del laboratorio di Design del Prodotto del corso di Laurea magistrale in Design. Questi progetti sono pensati per supportare le persone affette da demenza e i loro caregiver, fornendo soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita di chi convive con questa patologia.