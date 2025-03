Iss, va in pensione l’infermiere storico

Nei giorni scorsi l’Istituto per la sicurezza sociale ha salutato con affetto e riconoscenza l’infermiere Giova Michelotti, che dopo una carriera luminosa è andato in pensione. "Giovannino – dicono dall’Iss – è stato un volto noto e un punto di riferimento per il reparto di Ortopedia fin dal giorno della sua apertura nel 1988. Con la stessa dedizione che aveva fin dal suo primo giorno all’Iss, nel lontano 1985, ha dedicato amore e impegno in ogni singolo turno di lavoro". La giornata è stata carica di emozioni, con il personale del reparto, i colleghi e il direttore delle Attività Sanitarie accorsi per ringraziarlo di cuore. A fine turno, gli ambulatori ortopedici sono diventati momentaneamente un luogo di sorrisi, abbracci e ricordi "per rendere omaggio a un professionista che ha saputo unire competenza, umanità e una straordinaria capacità di ascolto durante tutti i suoi 40anni all’Istituto. Giovannino, la tua dedizione e il tuo spirito resteranno sempre un esempio per tutto il personale dell’Iss che ti augura una felice e meritata pensione. Grazie per aver contribuito, con il tuo lavoro e il tuo cuore, a fare dell’Iss il luogo che è oggi".