Iss, via libera al bilancio 2022

Missione compiuta. I sindaci revisori hanno espresso, per il secondo anno di fila, parare favorevole al bilancio dell’Istituto per la sicurezza sociale. "Il rendiconto generale per l’esercizio 2022, approvato dal Comitato esecutivo – fa sapere l’Iss – evidenzia come non si sia reso necessario aumentare il concorso dello Stato per coprire le spese del sistema". "Anche quest’anno uno dei principali obiettivi dell’ufficio è stato completato – sottolinea la responsabile dell’Ufficio contabilità e bilanci Sara Molinari – Proseguiamo, per l’esercizio 2023, con gli stessi propositi, anche grazie al prezioso supporto del direttore amministrativo". L’Iss ha quindi rispettato tutti i parametri stabiliti, con, inoltre, una piccola riduzione della spesa rispetto al 2021".