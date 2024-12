Istituto alberghiero, martedì va in scena l’ultimo open day

Martedì dalle 15 alle 17 secondo e ultimo open day per la sede bellariese dell’Istituto alberghiero ’Malatesta’ di Rimini. Una giornata di libero accesso per studenti e famiglie, che potranno accedere ai locali scolastici, ai laboratori di cucina, sala e bar e pasticceria, ai laboratori informatici e digitali, per scoprire gli ambienti di apprendimento, dialogare con i docenti e potersi orientare così al meglio nella loro scelta. I futuri studenti attraverso la scelta della scuola scopriranno i settori e le varie articolazioni enogastronomia.