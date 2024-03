ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA

Anna, nome di fantasia, è un’alunna scappata dal suo Paese a causa del conflitto russo-ucraino. Vogliamo far conoscere a tutti la sua storia.

Da quanto tempo vivi in Italia?

"Sono arrivata il 12 giugno scorso, sono già 8 mesi".

Da quale città vieni?

"Dal centro di Kiev. Era una bella città prima della guerra".

Quanti anni hai e che classe frequenti?

"Ho 11 anni, faccio la prima".

È stato difficile il tuo inserimento a scuola?

"È stato complicato, per via della lingua. Riuscire a capire quello che spiegano i professori è difficile. In Ucraina mi piaceva molto studiare e avevo buoni risultati. Qui invece ci vorrà parecchio tempo prima che riesca a raggiungere il mio standard. Ma mi impegno molto e so di potercela fare. All’inizio non conoscevo nessuno. Mi sentivo spaesata e un po’ in imbarazzo. Però devo ammettere che i miei compagni mi hanno accolta calorosamente e sono stati molto gentili con me. Hanno cercato in tutti i modi di farmi sentire a mio agio da subito".

Hai già legato con i nuovi amici?

"Sento di far parte del gruppo della classe, mi cercano per giocare o chiacchierare a ricreazione. Ho una migliore amica qui a Bellaria con cui mi confido e mi vedo più spesso, ma continuano a mancarmi tantissimo le mie amiche ucraine. Penso spesso a loro e mi chiedo dove siano o che cosa facciano. Con alcune riesco talvolta a comunicare con internet, ma con la maggior parte di loro ho perso i contatti. Sono molto in pensiero".

Vuoi parlarci del tuo viaggio per arrivare in Italia? Hai incontrato degli ostacoli?

"Ho viaggiato in autobus fino alla Romania, poi ho preso l’aereo fino all’Italia. Non ho avuto tanta paura. Più che altro mi sentivo frastornata per tutto quello che mi stava accadendo e a dir la verità lo sono ancora adesso".

Con chi sei arrivata in Italia? "Con mia madre e il mio gatto. Mio padre ora sta combattendo per difendere il mio Paese. Lui non è un soldato di professione, prima faceva il meccanico. Mamma invece lavorava in un hotel".

Dove si trova il resto della tua famiglia?

"Gli altri parenti sono rifugiati in Francia e per fortuna stanno bene".

Eri già venuta in Italia quando eri più piccola?

"Sì a quattro anni, quando la guerra non sapevo nemmeno cosa fosse".

Cosa provi quando pensi a casa?

"Molta tristezza. Spero di poterci tornare presto e riprendere la vita di sempre".

Classe I A