ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA IGEA MARINA

Venerdì 8 e giovedì 14 marzo le classi prime hanno partecipato ad un’uscita didattica per toccare con mano il problema dei rifiuti che finiscono in mare e sulle spiagge. Armati di pinze, guanti e sacchetti hanno riflettuto su un fenomeno che minaccia l’ecosistema marino. Gli insegnanti hanno spiegato ai ragazzi perché e quanto fossero inquinati i mari e quindi come comportarsi per differenziare correttamente i rifiuti. Fedeli allo slogan ‘Se butti male... Finisce in mare!’, gli studenti si sono recati in spiaggia dove sono stati accolti dall’assessore alla scuola Adele Ceccarelli che ha sottolineato l’importanza della giornata e quanto i piccoli gesti quotidiani possano essere utili all’ambiente. Purtroppo gli oggetti gettati in spiaggia vanno a finire in mare provocando la morte delle creature marine che li scambiandolo per cibo e se ne nutrono.La plastica è l’elemento maggiormente responsabile dell’inquinamento dei mari perché impiega ben 450 anni per degradarsi. Nei mari molto dannosi per l’uomo e la fauna marina sono i fili da pesca che impiegano anche 600 anni per deteriorarsi. È stata raccolta tanta immondizia, soprattutto sacchetti di plastica, bottiglie, anche di vetro, qualche gonfiabile, fazzoletti e tantissimi mozziconi di sigaretta.

Dovremmo tutti cercare di utilizzare sacchetti biodegradabili al posto di quelli di plastica e sostituire le bottiglie con le borracce. È necessario che tutti facciano qualcosa per la Terra. È stata un’attività molto impegnativa, gli alunni e i loro insegnanti hanno impiegato circa tre ore per ripulire la spiaggia, ma il risultato è stato soddisfacente. Collaborare a questa iniziativa avente come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani a rispettare l’ambiente è stato davvero gratificante. Ogni piccola nostra azione fa la differenza e garantisce alle future generazioni di vivere in un mondo migliore.Ognuno può contribuire alla riduzione di questo fenomeno attraverso un comportamento più responsabile, partendo da una maggiore e più attenta raccolta differenziata. "La Terra è preziosa, dobbiamo imparare a rispettarla e a non rovinarla" dice Gaia. "Spero che la gente smetta di fare questi atti" fa eco Emma. "Abbiamo fatto una cosa molto intelligente" commenta Federica. "Sono molto fiera di noi, abbiamo aiutato l’ambiente ad essere più pulito" spiega Serena. "E’ stato bello vedere la collaborazione di tutti – dicono Emma, Camilla e Giulio – Abbiamo camminato molto, ma ne è valsa la pena. Ognuno ci ha messo il proprio impegno per tenere pulita la nostra città, We love Bellaria".

Classe I D