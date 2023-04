ISTITUTO COMPRENSIVO ’FRANCHINI’, SANTARCANGELO

Santarcangelo di Romagna conserva ancora antiche tradizioni artigianali. Alfonso Marchi è artigiano delle tipiche stampe romagnole su stoffa, e oggi ci spiega questa antica arte.

Ci vuole raccontare la sua professione?

"Sono un artigiano stampato di tessuti. Utilizzo il sistema tradizionale romagnolo, il mangano e gli antichi stampi di legno, che servono per decorare la tela attraverso colori antichi".

Come funziona il mangano?

"E’ una macchina costruita nella bottega Marchi nel 1633 e serve per stirare i tessuti. Vengono messi sotto una roccia, avvolti attorno a un subbio di legno, una sorta di grosso mattarello, e poi posti sotto la pietra del mangano, che pesa 5 tonnellate e mezzo e che si muove avanti e indietro con la forza di una ruota. Questa ruota è mossa da un uomo che cammina all’interno del mangano. Praticamente questo macchinario sfrutta il peso dell’uomo come energia. La tela stirata in questo modo è perfettamente liscia e pronta per essere stampata con gli antichi stampi".

Quanti stampi ci sono e come si realizzano?

"In tutta la sua lunga storia la bottega Marchi ha raccolto più di 2000 stampi con disegni di ogni epoca. Gli stampi sono incisi su blocchi di legno di pero e sono la collezione più completa dell’arte romagnola di questo genere".

Da cosa sono composti i colori?

"Tutti i colori che realizziamo sono fatti con ricetta segreta, ma un pigmento che caratterizza la stampa romagnola è il ruggine".

Nella sua vita ha ricevuto dei premi?

"Tanti premi ricevuti dalle varie associazioni artigiane ma il riconoscimento più importante è stato dato alla mia famiglia dalla città di Santarcangelo, che ci ha premiati con l’Arcangelo d’Oro e con una grande manifestazione pubblica presieduta dal sindaco".

Come le è venuta questa passione?

"Sono cresciuto in una bottega dove c’era tutta una famiglia che lavorava: dai nonni ai genitori, quindi crescendo e assistendo al lavoro quotidiano di tutti, qualcosa cresce in te. Poi la passione di un lavoro che è creativo e artistico diventa parte di te e inspiegabilmente ti accorgi di aver imparato il tuo mestiere. Ancora oggi vedo questa passione nei miei figli che hanno percorso la stessa strada e non è finita".

Questa è la prova che alcune cose possono rimanere uguali, nonostante il trascorrere del tempo.

Amalia Birocci, Elisa Benedettini,Perla Guglielmi,Beatrice Marchi II A