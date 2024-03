ISTITUTO COMPRENSIVO MISANO

A volte ritornano. Oggi vi raccontiamo la storia di Tomassino Di Pasquale, ex alunno del nostro istituto comprensivo che a soli 22 anni è diventato pilota di linea. E anche lui da ragazzino ha partecipato al campionato di giornalismo.

Perché ha scelto di fare il pilota? Lo desiderava da sempre?

"Perché mi piaceva l’idea di pilotare un aereo. E poi è un lavoro dinamico: posso conoscere posti nuovi, culture diverse. In seconda media mi interessava la medicina, perché mia madre è infermiera e mia nonna medico. Ma quell’anno mio padre mi scaricò un simulatore di volo sul tablet, e mi nacque l’idea di diventare pilota di aerei".

Che percorso ha seguito per diventare pilota?

"Mi sono diplomato all’istituto aeronautico di Forlì, poi ho vissuto tre anni negli Usa, dove ho conseguito licenze di volo e accumulato ore di volo. Tornato in Italia le ho ‘convertite’ per la licenza europea. L’8 maggio dello scorso anno sono entrato ufficialmente in Ryanair".

Quali sono i comandi principali dell’aereo e a cosa deve fare attenzione?

"Sono fondamentali la cloche, che serve a virare in tutte le direzioni, e il navigation display che ci informa su meteo e traffico. Fondamentale è il computer di bordo e il pilota automatico, che ci permette di rilassarci durante il volo. Cerchiamo di evitare le turbolenze per la sicurezza e il comfort dei passeggeri".

I suoi genitori hanno mai volato con lei?

"Purtroppo no: mio padre vive in Germania per lavoro, mia madre è sempre impegnata. È uno dei miei sogni. Spero di realizzarlo presto".

Qual è l’aereo dei suoi sogni?

"Mi piacciono gli aerei acrobatici, ma un aereo di linea che vorrei pilotare è il Boeing 747.Purtroppo lo stanno ritirando, ma vederlo dal vivo è davvero impressionante".

Quale materia preferiva alle medie? Che consigli vuole dare per la scelta delle superiori?

"Alle medie preferivo materie scientifiche. Sulla scuola superiore il consiglio è di non farvi influenzare dai vostri compagni di classe. Scegliere una scuola dove coltivare le vostre passioni proprio perché, anche se c’è tanto da studiare, se vi piace non vi peserà. E studiate bene l’inglese".

Com’è stato il suo primo volo da solo?

"Indimenticabile e una grande responsabilità".

Ha dovuto affrontare mai situazioni rischiose?

"No. Solo una volta in Florida volavo con un ragazzo che aveva appena preso la licenza. Un motore si fermò: dovemmo fronteggiare la situazione e atterrare al primo aeroporto".

