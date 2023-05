ISTITUTO COMPRENSIVO MISANO

Chi fa la scuola? Questo è stato l’interrogativo da cui siamo partiti per capire meglio chi sono i protagonisti del mondo scolastico misanese; abbiamo voluto capire chi, oltre a noi studenti, si occupa della nostra scuola. Per questo motivo abbiamo avuto il piacere di intervistare l’avvocato Maria Elena Malpassi, vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Misano, ecco cosa ci ha raccontato.

Chi è un assessore e di cosa si occupa un assessore alla Pubblica Istruzione?

"Gli assessori sono i più fidati collaboratori del sindaco, che lo aiutano in diversi ambiti istituzionali. L’assessore alla Pubblica Istruzione ha, tra i vari compiti, quello di garantire l’istruzione, gestire il bilancio destinato alla pubblica istruzione garantendo che i fondi siano utilizzati in modo efficiente e trasparente, monitorare e valutare i servizi educativi presenti sul territorio e collaborare con le famiglie, gli studenti e le associazioni del territorio per promuovere il raggiungimento degli obiettivi educativi".

Quali sono i progetti per l’Istituto Comprensivo di Misano?

"Il Comune di Misano ha appena ricevuto un finanziamento pubblico per costruire, qui a scuola, la mensa scolastica centralizzata e prima di appaltare i lavori ho già parlato con l’ufficio tecnico comunale per decidere ulteriori distribuzioni di spazi scolastici come ad esempio la costruzione di un’Aula Magna, o anche laboratori, perché gli spazi ci sono e sarebbe bello riuscire ad implementare di ulteriori servizi la nostra scuola. Con la dirigente scolastica, professoressa Paola Fabbri, abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione perché entrambe siamo convinte sostenitrici di tutti quei progetti che vedono i ragazzi protagonisti della scuola e del proprio territorio". Quali sono i progetti green e di sostenibilità per la nostra scuola?

"Abbiamo installato i distributori dell’acqua a scuola per evitare l’uso di bottigliette di plastica, la stessa costruzione della mensa scolastica centralizzata rientra in questa prospettiva ecologica, ci stiamo anche occupando di migliorare e costruire ancora nuovi percorsi ciclabili e pedonali con l’obiettivo di creare un anello circolare per fare in modo che anche dalle frazioni dell’entroterra si possa raggiungere la scuola in sicurezza senza utilizzare la macchina, il Piedibus è una bellissima iniziativa altrettanto green che vede protagonisti i bambini e i genitori delle elementari andare a scuola a piedi".

Ad un certo punto l’assessore ha fatto la domanda a noi: ‘E voi, lo fareste l’assessore alla Pubblica Istruzione?’ Abbiamo un po’ titubato, ma poi abbiamo concluso che lavorare per migliorare la scuola è sì pieno di responsabilità ma anche di soddisfazioni.

Costanza Saponi,

Matilde Matteini,

Giulia Terenzi, Vasilika Lezo,

Thomas Ayala 2 D