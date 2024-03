ISTITUTO COMPRENSIVO OLIVIERI DI PENNABILLI

Tanti (troppi) stereotipi di genere. Di questo, e di molto altro, se n’è parlato il 22 febbraio scorso, nel convegno ‘Games, Fumetti e Cartoon - riconoscere gli stereotipi di genere per promuovere le relazioni più rispettose e paritarie’. L’incontro ha avuto luogo nella cornice del magnifico Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria. Protagonista sul palcoscenico, un tema di grande attualità che sarebbe buona cosa affrontare in modo approfondito, anche a scuola: gli stereotipi. Ma cosa sono gli stereotipi? Dal greco ‘Stereòs Typos’, ossia ‘impronte rigide’, sono consuetudini che rimangono impresse nel vissuto di ogni persona andando ad influenzare non solo le idee ma molti importanti aspetti della società. Insomma, la consuetudine diventa convenzione e poi si consolida in un modello: il rosa è femminile, l’azzurro è maschile, perché? Tanti interrogativi sono nati da questo incontro presentato da Sabrina Zanetti e magistralmente condotto dai fumettisti Roberto Grassilli e Sergio Algozzino. Cartoni animati e fumetti hanno coinvolto e comunicato direttamente o indirettamente questo modo monocorde ma oggettivo di vedere la realtà.

Biancaneve, famoso cartoon del 1937, racconta la vicenda di una bella principessina che oltre a saper cucinare per i sette nani, riesce a farsi sposare da un principe azzurro che si rivela essere un personaggio sconosciuto e quasi anonimo. L’ambizione di molte ragazze dell’epoca si rispecchiava in questo modello di ragazza e di matrimonio. E che dire della famiglia tipo della pubblicità che ancora oggi presenta una mamma casalinga e un papà che torna a casa dal lavoro? La stereotipizzazione, invece, di cartoon famosi come Betty Boop riflette il gusto nella storia della società americana. Betty Boop, la sex symbol degli anni ’30, che indossava vestitini succinti con minigonna e giarrettiera, negli anni successivi cambiò look con abiti lunghi. I tempi erano cambiati, vinsero i bacchettoni e la ragazza dovette soccombere al senso del pudore. Eppure, rispecchiava un’idea di libertà e emancipazione femminile, Betty si dedicava a diversi mestieri e veniva dal circo, ma se diventi un personaggio sexy, sei comunque in balia del maschilismo imperante. Il fumetto d’ epoca, inoltre, non nascondeva un atteggiamento dispregiativo rispetto alle persone di colore. Lo stereotipo era diventato pregiudizio e il nero figurava sempre come un pericolo. Oggi diversi cartoni hanno invertito la rotta: si è affermata la controtendenza.

Classe III A