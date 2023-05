ISTITUTO COMPRENSIVO ’PONTE SUL MARECCHIA’, VERUCCHIO

Quanto la gente sa del calcio femminile? Come questo sport influisce sulla parità di genere? Quste e altre domande sono state poste a uno degli allenatori del Rimini Calcio Under 15 squadra femminile.

Con il crescente impatto mediatico nel calcio femminile negli ultimi anni si è notato un aumento delle iscrizioni?

"E’ in crescita sia a livello professionale che dilettantistico, sono tante le ragazze che stanno trovando piú interessante questo mondo e di ogni età".

C’è stato un miglioramento a livello giovanile da quando il calcio femminile è diventato professionista?

"Grazie alla federazione, sempre più squadre stanno realizzando settori giovanili interamente dedicati al femminile. Questo non può fare altro che aumentare l’attenzione e il numero di giocatrici. Tuttavia, le nostre ragazze provengono da realtà dilettantistiche, che, come nel mondo maschile, sono il vero serbatoio di atleti. Il professionismo potrà influire nella crescita solo se saranno investiti più soldi in infrastrutture e centri sportivi per i giovani atleti".

Con quale spirito le ragazze vivono le giovanili?

"Le ragazze hanno dimostrato di avere un sano spirito competitivo contro ogni avversario e notevoli doti sportive e caratteriali quali sacrificio e impegno, senza però mai tralasciare l’aspetto del divertimento".

Qual è la più grande differenza tra allenare i ragazzi e le ragazze secondo lei?

"Umanamente è un’esperienza entusiasmante. Del femminile sono rimasto colpito dalla grande dedizione, determinazione e voglia di lavorare da parte di tutte le ragazze a prescindere dalle condizioni climatiche non sempre favorevoli".

La stagione è ormai conclusa, può esprimere un parere personale sui risultati ottenuti, e quali sono i prossimi obiettivi?

"Il campionato ha portato risultati positivi per la formazione Under 15 mentre nei tornei di fine stagione la squadra avrà modo di esercitarsi nel calcio a 11 in vista della prossima stagione. L’;obiettivo per il futuro è quello di fare uno sforzo ancora maggiore per creare un movimento

calcistico femminile importante nel Riminese".

Come il calcio femminile influisce sulla parità di genere?

"Il calcio è un sport giocato in tutto il mondo, in cui si ritrovano importantissimi valori della vita che solo il gioco di squadra può conferire e aiutare a migliorare. Il fatto che il movimento calcistico femminile sia cresciuto negli ultimi anni, rafforza il significato di quanto sia effettivamente uno sport per tutti".

Francesco Canarini, Tommaso Fabbri e

Riccardo Mini II D