ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI

Tra 13 e il 19 febbraio a scuola c’è stata un la ’pausa didattica’ e gli studenti della scuola media Serpieri di San Giovanni in Marignano hanno partecipato al progetto ’Stop and Go’.

Dopo gli scrutini, tra il primo e il secondo quadrimestre, si ha l’occasione di svolgere attività alternative rispetto alle lezioni quotidiane. A causa pandemia, fino a due anni fa, questo progetto era limitato. Quest’anno invece ogni sezione ha potuto creare nuovi gruppi, mescolando ragazzi di sezioni diverse. Grazie a questa scelta gli studenti hanno avuto l’occasione di conoscere nuove persone e socializzare di più con compagni anche non della propria classe. Le attività proposte in questa settimana sono state diverse, per chi non ha concluso positivamente il primo quadrimestre in alcune discipline si sono tenuti dei corsi di recupero per integrare le conoscenze più importanti. Tutti i corsi organizzati sono stati presentati sotto forma di laboratori e approfondimenti.

In questa settimana i ragazzi hanno svolto diverse attività. Nella materia italiano gli alunni si sono cimentati in dibattiti. Divisi in gruppi all’interno della classe, ad ognuno è stata data una tesi da difendere per esercitarci al testo argomentativo, in vista della prova d’esame finale. Durante le lezioni di matematica i ragazzi si sono preparati alle prove Invalsi di metà aprile. Nelle due lingue straniere inglese e tedesco, si è assistito alla proiezione di film in lingua originale e lavorato sulla comprensione di quesiti con quiz alla lavagna interattiva, con domande poste e preparate dall’insegnante. Nella materia tecnologia gli alunni hanno usato programmi al computer, per il disegno tecnico, e abbiamo costruito una stanza in digitale. In educazione fisica si sono allenati per il torneo scolastico di pallavolo del 2 marzo.

Una settimana molto interessante e vantaggiosa, perchè gli studenti hanno potuto riposarsi dopo il tanto studio e hanno avuto meno pressione per l’arrivo dell’esame: non sono previsti in queste giornate compiti a casa, interrogazioni e verifiche. Il progetto aiuta i ragazzi anche a conoscere contenuti diversi, rispetto alle normali lezioni in classe. Si sono messi nei panni dei professori, hanno cercato e studiato attività alternative da fare, laboratori e hanno incontrato anche persone diverse. "Questa settimana ci è servita per staccare la spina e liberare i pensieri in vista dell’esame finale" confermano gli alunni.

Luca Casadei

e Greta Cangini 3 A,

Agata Antonelli

e Giorgia Bertuccioli 3C, Linda Clementi 3D

e Luca D’Antonio 3 E