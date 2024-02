ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Si parla molto del concetto di legalità negli ultimi tempi. Un argomento estremamente importante da trattare, perché ognuno di noi deve saper capire cos’è giusto e cos’è sbagliato. Tutti i ragazzi di terza media hanno fatto diversi incontri, dove gli ospiti ci hanno raccontato da tutti i punti di vista le loro esperienze sull’argomento. Abbiamo ad esempio letto il libro "O’Maé: storia di judo e di camorra": romanzo bello e interessante che spiega l’importanza dello sport per combattere la mafia. Abbiamo anche incontrato l’autore e il protagonista del libro, Luigi Garlando e il maestro Pino Maddaloni (O’Maé). Maddaloni ci ha raccontato cosa pensa della mafia e ciò che ha fatto per combatterla, salvando tantissimi ragazzi dalle grinfie della camorra. Ha aperto una palestra di judo accessibile a tutti dove ci si può allenare in ogni ora, perché dice che se ci si annoia, se si passa molto tempo in strada e se non si ha un sogno in cui credere si entra più facilmente nel mirino della malavita.

Abbiamo fatto anche un paio di incontri con i magistrati di Rimini, dove nel primo abbiamo assistito a una simulazione di un processo penale, un’esperienza molto coinvolgente, perché alcuni di noi hanno potuto avere un ruolo all’interno del processo. Nel secondo incontro invece abbiamo visto come lavorano i cani antidroga, sono venuti nel giardino della scuola con le guardie cinofile, per trovare sostanze illegali. Ci hanno fatto vedere come reagisce il cane quando trova della droga, una simulazione uguale a quella che viene fatta per addestrare questi animali. Siamo anche andati a visitare il carcere di Rimini: qui due carcerati ci hanno raccontato la loro storia. Un incontro che ci ha fatto molto riflettere. Una frase in particolare ci ha colpito: "Quando uscirò da qui, riprenderò la mia adolescenza". Ci ha fatto pensare a come, se finisci in prigione, tutto intorno a te va avanti, ma tu rimani lì, fermo a quel giorno in cui la tua libertà è finita, ma quando esci devi comunque trovare la forza di ricominciare e ci hanno fatto capire che non è affatto facile.

Tutte queste giornate di confronto con persone che sono a contatto con situazioni illegali, sono state molto utili, ci hanno fatto riflettere sull’importanza del rispettare la legge e sulle bruttissime conseguenze che porta non farlo, sicuramente ognuno di noi porterà sempre con sé una forte consapevolezza di queste realtà.

Greta Masini III A