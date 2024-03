ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Quali danni fanno i dispositivi elettronici al cervello di un bambino o ragazzo? E cosa aumenta la soglia d’attenzione e cosa invece l’abbassa? A queste domande hanno trovato risposta studi mondiali, che hanno registrato anche come e quanti danni si registrano in base all’età a cui viene dato un tablet, un telefono o una Playstation in mano a un bimbo o un adolescente, e anche in base anche alla durata del loro utilizzo. La soglia media di attenzione di una persona a causa dei social ad oggi è di 8 secondi, inferiore a quella di un pesce rosso. Il consiglio è di non regalare questi dispositivi sotto i 6 anni, e di consegnare loro un cellulare non prima dei 12-13 anni. Tra i video di tendenza degli ultimi mesi, TikTok propone quelli a schermo diviso, dove sopra va in onda un pezzo di film e sotto si vede unvideogame da telefono. Questo tipo di video è il peggiore metodo di distruzione della soglia d’attenzione dei ragazzi, perché non riuscendo a stare concentrati su una cosa sola, il cervello si sforza troppo consumando la soglia di attenzione. Il ‘multitasking’ (la capacità di fare più cose contemporaneamente) è un altra tra le cose da evitare se si vuole mantenere la soglia di attenzione alta. Il multitasking può sembrare un’abilità considerevole ma in realtà peggiora la qualità del lavoro e l’incapacità di concentrarsi solamente su un’attività. Tra i consigli per tenere alta la soglia d’attenzione c’è l’ambiente circostante (da un luogo silenzioso a un bar, dalla propria abitazione all’aula si scuola). Molto dipende anche dall’illuminazione, se è adeguata può aiutare nella concentrazione, invece troppa luminosità o troppo buio possono provocare un affaticamento visivo e cognitivo. Altri pro e contro possono essere il comfort, l’altezza della scrivania, la sedia

abbastanza morbida e gli strumenti a disposizione possono favorire l’attenzione. Una buona “igiene del sonno” aiuta a rinforzare le connessioni neurali che

supportano funzioni cognitive, ad esempio l’attenzione. L’organizzazione dello spazio, un ambiente organizzato e pulito favorisce la chiarezza mentale e di seguito impedisce la diminuzione della soglia di attenzione. Come aumentare la propria attenzione? Si tratta di un processo graduale. Sviluppare maggiore attenzione e concentrazione non è un obiettivo che si raggiunge da un giorno all’altro, si tratta piuttosto di un percorso di crescita continua.

