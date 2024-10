Italcredi punta sulla tutela dei clienti

Ancora più tutela per i clienti. È questo in sintesi il messaggio lanciato a Rimini al meeting annuale di Italcredi spa, società presieduta da Luca Anselmi e diretta da Arnaldo Furlotti specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi. Il meeting a Rimini è stato caratterizzato da una notevole partecipazione di tutto il mondo Italcredi, la cui rete è costituita da 9 unità locali (compresa la sede di Milano), 70 agenzie e 10 mediatori presenti su tutto il territorio nazionale.

I lavori sono stati aperti dal saluto del presidente di Italcredi Luca Anselmi, il cui "valore umano e professionale" è stato sottolineato con forza dall’intervento immediatamente successivo del presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli.

"Sono tre i pilastri – ha detto il presidente Patuelli – su cui basare l’attività di una società che opera nella cessione del quinto, ma che possono avere un valore universale: legalità, umanità e amicizia. Nel mix attuale di persone, fisicità e tecnologie – ha sottolineato ancora il presidente – le prime hanno un valore assoluto, che porta con sé la necessità del massimo di umanità per una clientela, una società, che bussa alla porta per un bisogno, una esigenza personale o della famiglia". Un dna comune al Gruppo La Cassa di Ravenna, come ha sottolineato anche il vicedirettore generale vicario del gruppo, Alessandro Spadoni.

In questo solco il direttore generale di Italcredi, Arnaldo Furlotti, ha sottolineato come le prospettive presenti e future trovino una lungimirante radice nelle origini di Italcredi, nelle sue dinamiche originarie. "Sempre sotto il segno di due cardini aziendali: efficienza e fiducia reciproca". Su queste basi la società si proietta nelle nuova normativa europea che prevede una ulteriore massiccia tutela del cliente. In prospettiva, a breve, Italcredi prevede anche di ampliare la propria offerta al di là della tradizionale cessione del quinto dello stipendio e della pensione.