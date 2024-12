Italia e San Marino ‘studiano’ insieme

"Il mondo della scuola vive un momento di profonda trasformazione, che deve essere gestita con grande oculatezza". Italia e San Marino viaggiano sulla stella lunghezza d’onda. Il segretario di Stato all’Istruzione Teodoro Lonfernini e il collega italiano Giuseppe Valditara, nell’incontro bilaterale tenuto a Roma, hanno concordato un rafforzamento del confronto. Un memorandum per il consolidamento della collaborazione tra i due Paesi in ambito educativo e che introduce pratiche innovative. Numerosi i temi affrontati: dal contrasto della dispersione scolastica alla formazione sempre più avanzata dei docenti, alla cooperazione nel progetto di trasformazione degli istituti superiori in percorsi quadriennali. Inoltre si profila, per gli studenti sammarinesi, la possibilità di partecipare al programma ‘Erasmus’ dell’Unione Europea.