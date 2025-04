"Italia e Titano impegnate sulle infrastrutture"

"Le relazioni tra Italia e San Marino non si basano solo sulla vicinanza geografica, ma si distinguono soprattutto per amicizia, storia condivisa e collaborazione reciproca. Anche nel settore dei trasporti le nostre strade si sono spesso incontrate e continueranno a farlo, con l’obiettivo comune di migliorare la vita dei cittadini, sostenere le economie locali e promuovere una mobilità più moderna, sicura e sostenibile". Queste le parole del sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti italiano Tullio Ferrante che ieri mattina, accompagnato dal segretario particolare sammarinese Elia Rossi, è stato in visita nella Repubblica di San Marino, dove è stato accolto dall’ambasciatore italiano Fabrizio Colaceci e da una delegazione di segretari di Stato. Composta dai Segretari all’Industria Rossano Fabbri, al Lavoro Alessandro Bevitori e al Territorio Matteo Ciacci. Incontro al quale ha fatto seguito un’udienza con i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi.

"Ho voluto avviare le opportune interlocuzioni rispetto alle istanze di San Marino sul piano delle infrastrutture e dei trasporti, a partire – ha aggiunto Ferrante – dai lavori di ammodernamento della Strada SS72 Consolare (la Superstrada, ndr), che vede attualmente il progetto definitivo nelle fasi finali a cura di Anas. Porterò in ogni caso sui competenti tavoli delle articolazioni del Mit, coinvolgendo opportunamente anche Anas, le proposte raccolte per esaminarne margini di fattibilità". Il sottosegretario italiano è pronto a guarsare avanti. "Ci troviamo di fronte a nuove sfide: lo sviluppo sostenibile, la transizione digitale, la sicurezza stradale, la valorizzazione delle connessioni turistiche e commerciali – spiega – richiedono visione, ma anche soluzioni pratiche e condivise. Penso, ad esempio, alla necessità di rafforzare la mobilità transfrontaliera, migliorando l’accessibilità e l’intermodalità tra i nostri territori".

Insomma, una visione nuova in termini di infrastrutture e trasporti del rapporto tra Italia e San Marino. "Oggi – ha concluso il sottosegretario Ferrante – gettiamo le basi per rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali tra Italia e San Marino, nell’ottica di una nuova stagione di crescita comune". "La ringraziamo di essere qui – le parole dei Capitani Reggenti rivolte all’ospite – Riteniamo fondamentali le visite poiché consentono di poter conoscere direttamente la complessità del nostro territorio, stabilendo quelle relazioni anche personali che servono per accelerare i dossier ancora aperti sui tavoli bilaterali".