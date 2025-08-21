Italia, Europa e musica folk alla festa della Dc

La crescita economica del Paese, i rapporti internazionali. Con un occhio evidentemente puntato sull’Italia e sull’Europa. Ma anche musica e balli. Sarà la 52esima volta per la Festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana. Da venerdì a domenica piazza Bertoldi a Serravalle sarà palcoscenico della politica sammarinese, ma non solo. "Dopo oltre un anno – dice il segretario politico Gian Carlo Venturini – dall’inizio della XXXI legislatura, durante il quale il nostro partito ha già fatto alcune scelte importanti per consolidare il sistema economico-sociale di San Marino, questa sarà l’occasione per fare il punto sui prossimi passi da fare, per dare ulteriore propulsione all’azione politica del governo e della maggioranza, perché sia ancora più efficace e capace di dare risposte concrete e rapide alle esigenze della cittadinanza". Il confronto politico, che si svolgerà sulla Terrazza Ex-Ritrovo, toccherà diversi temi e porterà sulla scena diversi ospiti. Si parte domani sera, alle 21.15, e il primo focus sarà economico. Sul palco, insieme al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, ci saranno il capogruppo della Dc Massimo Andrea Ugolini, il segretario politico di Alleanza Riformista Gian Nicola Berti, il segretario politico del Psd Luca Lazzari, il capogruppo di Domani Motus Liberi Fabio Righi e il consigliere di Rete Matteo Zeppa. Sabato spazio ai rapporti con l’Italia e naturalmente al ruolo che San Marino avrà all’interno dell’Europa una volta concluso il percorso di associazione. Domenica, alle 20.30, in piazza Bertoldi, il segretario Venturini proporrà la propria sintesi politica. "La Festa dell’Amicizia, però, non è solo un evento conviviale. È una dichiarazione di identità. È la dimostrazione che il nostro partito è radicato nel nostro Paese. Che la nostra politica nasce dall’incontro, dall’ascolto, dall’attenzione alla vita e ai bisogni delle persone", dice Venturini. Alla festa saranno presenti, come di consueto, gli stand gastronomici e un ricchissimo programma folkloristico. In piazza Bertoldi domani sera prenderà avvio la serata con la sfilata di moda del negozio Lomi, e a seguire si esibirà l’orchestra David Pacini. Sabato animeranno la serata i ballerini di Rimini Dance Company e l’orchestra Luca Bergamini. Domenica, sempre in Piazza Bertoldi, saranno presenti i ballerini Le Sirene Danzanti di Mirco e Sandra e l’orchestra Omar Codazzi. Per i più giovani ed i giovanissimi, al Parco Dante Alighieri (Ex-Orti Masi), domani si terrà l’evento NextGen Night, organizzato dai giovani Dc, con un happy hour dalle 17.30 alle 19.30 e dj set. Domenica spazio alla musica del Live Festival, con band musicali e cantanti solisti, a partire dalle 20.30.