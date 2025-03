Italia-San Marino:. Psd e Pd viaggiano sempre allineati

Il responsabile rapporti internazionali del Partito dei socialisti e dei democratici, Gerardo Giovagnoli, ha incontrato nei giorni scorsi l’onorevole Giuseppe Provenzano, segretario internazionale del Partito Democratico italiano. Al centro dell’incontro, "il rapporto tra l’Italia e San Marino – riferiscono dal Psd – alla luce dell’accordo di associazione con l’Unione Europea, il recente accordo tra le corrispondenti Commissioni Affari Esteri e per ultimo, ma non per importanza, l’Ordine del giorno votato venerdì scorso all’unanimità a seguito del dibattito consiliare sui rapporti con l’Ue". Alla luce di questi nuovi traguardi, "San Marino e l’Italia intensificheranno le loro già positive e consolidate relazioni istituzionali, all’insegna della affermazione della democrazia e dello stato di diritto, soprattutto all’insegna di un multilateralismo, messo ora più che mai in dubbio".