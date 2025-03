Italo Righi della Dc e Denise Bronzetti di Ar sono i nuovi Capitani Reggenti di San Marino

Italo Righi e Denise Bronzetti sono stati eletti nuovi Capitani Reggenti di San Marino. Ieri l’elezione in Consiglio grande e generale, il primo giorno di aprile la cerimonia di insediamento. Quel giorno prenderanno il posto dei capi di Stato uscenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Per entrambi non è la prima volta alla Suprema Magistratura.

Righi, esponente della Democrazia Cristiana, dall’aprile 2012 ha ricoperto la carica di Capitano Reggente di San Marino assieme a Maurizio Rattini, fino al 30 settembre 2012. Negli anni ‘80 si iscrive al Partito democratico cristiano sammarinese, dal 1980 al 1994 è membro della Giunta di Castello di Montegiardino e dal 1997 al 2007 ricopre il ruolo di Capitano di Castello, sempre a Montegiardino. Nel novembre del 2008 entra per la prima volta in Consiglio grande e generale e diventa membro della Commissione per gli Affari Interni e per gli Affari Esteri. Tutt’ora vive a Montegiardino, da quest’anno è in pensione.

Denise Bronzetti, esponente di Alleanza Riformista, di lavoro fa l’impiegata statale. Il suo impegno in politica inizia presto: a 15 anni aderisce al Movimento giovanile del Partito socialista sammarinese e alle elezioni del 2006 viene eletta per la prima volta in Consiglio grande e generale nelle liste del Partito dei socialisti e dei democratici. Da allora viene riconfermata in tutte le legislature successive. Il 9 giugno è eletta nelle fila di Alleanza Riformista, di cui è tra i fondatori. Anche per lei questa non sarà la prima volta alla Suprema Magistratura. Dal 1° ottobre 2012 al 1° aprile 2013 è Capitano Reggente di San Marino insieme a Teodoro Lonfernini.