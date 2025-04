Itinerari letterari tra parole e note. Autori al centro, il via con Nucci

Da giovedì fino al 18 luglio San Giovanni in Marignano riproporrà Itinerari letterari, rassegna dedicata ai libri e agli autori, che da anni ospita scrittori e musicisti. Ad accomunare gli appuntamenti primaverili sarà la biografia letteraria, mentre gli estivi saranno legati a figure leggendarie della musica occidentale del secondo Novecento. Tra i protagonisti di questa ottava edizione, presentata dall’assessora alla Cultura Federica Cioppi, spicca Matteo Nucci, autore innamorato dei miti greci, che il 3 aprirà gli incontri con Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway. Il 7 aprile spazio a Sara Rattaro che presenterà Io sono Marie Curie, al centro del romanzo c’è la grande scienziata che vinse due volte il Premio Nobel, inseguita nella sua vita caparbia e in quel mondo che ha dovuto affrontare. Venerdì 11 aprile sarà la volta di Fabio Stassi che da poco ha pubblicato Bebelplatz. Tutte le serate primaverili Parola alle parole si terranno alle 20,45 nella Casa della cultura. Le estive, Parole e note, sono invece previste alle 21 ,15 all’Arena spettacoli. Saranno tre anche gli appuntamenti di luglio dedicati a grandi personaggi. Domenica 6 si entrerà nel mondo di Giorgio Gaber ‘filosofo ignorante’ con Emiliano Visconti, venerdì 11 in quello di Franco Battiato e il cinghiale bianco con Fabio Zuffanti e l’Andrea Amati Duo e venerdì 18 in quello di Johnny Cash, al di là del bianco e del nero con Emiliano Visconti e il duo Acusting Plays.

ni. co.