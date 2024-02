Ius scholae, il giorno del voto. La minoranza: "È una forzatura"

Modificare lo statuto comunale di Santarcangelo e introdurre lo Ius scholae, offrendo il riconoscimento della cittadinanza italiana onoraria ai giovani con background migratorio nati in Italia o arrivati prima del compimento dei 12 anni che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio nel nostro Paese. L’amministrazione santarcangiolese ci aveva già pensato lo scorso settembre, approvando, insieme a Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo, appunto, una proposta messa all’ordine del giorno. Proposta che arrivava, fra l’altro, in concomitanza con le celebrazioni della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Stasera, durante il consiglio comunale, aperto al pubblico (ore 19,30), la proposta di modifica dello Statuto finalmente verrà messa ai voti per diventare "realtà". O almeno è ciò che auspica Paola Donini, segretaria e capogruppo del Partito democratico. Un "atto di giustizia e di integrazione" le parole della Donini.

Per approvare la modifica allo statuto comunale, almeno in questo primo Consiglio, è necessaria la "maggioranza qualificata". Ma il sostegno degli altri partiti di maggioranza "c’è stato – afferma la Donini – e ci sarà anche stavolta".

L’opposizione dal canto suo annuncia battaglia e un voto "contrario". Lunga la nota firmata dai consiglieri comunali Gabriele Stanchini, Domenico Samorani, Jenny Dolci e Barnaba Borghini, candidato sindaco della lista civica ‘Un bene in comune’. "Voteremo contro la proposta dello ‘Ius Scholae comunale’, la riteniamo una forzatura e una strumentalizzazione della possibilità di conferire le cittadinanze onorarie. Un solo ciclo di studi non è sufficiente per acquisire la cittadinanza italiana. Sembra una battaglia di bandiera – continua la nota – per bruciare le tappe senza alcun reale bisogno". Secondo consiglieri e candidato sindaco, poi, esistono già leggi "equilibrate" che consentono di acquisire la cittadinanza italiana, ovvero la legge 91 del 1992. Conferire la cittadinanza onoraria, infine, equivale nient’altro che a una "propaganda". "In Consiglio – conclude la nota – spiegheremo nel dettaglio le ragioni del nostro voto contrario", tuonano i consiglieri d’opposizione.

Andrea G. Cammarata