Ivano Dionigi ospite a Misano

Al via oggi a Misano la rassegna filosofica ’Ritratti d’autore - i classici che aiutano a vivere’. A inaugurare la nuova kermesse a cura della Biblioteca comunale e di Gustavo Cecchini sarà Ivano Dionigi che metterà in dialogo Seneca e Lucrezio, con le voci recitanti Gianluca Reggiani e Francesco Montanari. L’appuntamento è per le 21 al Cinema Teatro Astra. Professore emerito di Lingua e Letteratura latina, nonché direttore del Centro studi ’La permanenza del classico’ all’Università di Bologna. Dionigi, Magnifico Rettore dell’Ateneo bolognese dal 2009 al 2015, è pure presidente del Consorzio Alma Laurea. Presidente della Pontificia Accademia di Latinità, dirige la rivista ’Latinitas’ e siede nel comitato scientifico redazionale di riviste internazionali.