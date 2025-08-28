"James si dichiarava incensurato". Scatta la denuncia del governo

"La questione verte su un aspetto complesso e delicato: la non immediata reperibilità da parte delle nostre istituzioni dei provvedimenti penali emessi in altri Paesi, se non a seguito di specifiche informative. È su questo che si intende agire con forza". Parola al governo, dopo l’indignazione dei cittadini. Governo che, dopo tutte le verifiche effettuate, ieri in una nota ha messo sotto la lente il ’caso’ Steven Raul James, il 27enne sammarinese condannato in via definitiva per violenza sessuale su minori, arrestato nei giorni scorsi a Riccione e ora in carcere ai ’Casetti’ di Rimini. "Comprendiamo l’indignazione dell’opinione pubblica – dicono dal governo – e intendiamo offrire una risposta chiara. Attraverso le diverse Segreterie coinvolte, abbiamo avviato una ricognizione amministrativa dettagliata per verificare le procedure esistenti, accertare se vi siano responsabilità e a quale livello". Il Congresso di Stato, in primis, specifica le mansioni ricoperte da James nella scuola del Titano. "Ha prestato servizio unicamente nelle cucine in quanto la sua qualifica non consentiva altre mansioni. La direzione del servizio Nidi, in cui ha effettuato una temporanea sostituzione, ha confermato che non ha mai interagito né in maniera diretta né in maniera indiretta con nessun bambino all’interno delle sezioni". Al momento dell’inizio della sua attività lavorativa "aveva presentato un’autocertificazione nella quale aveva dichiarato che non risultavano a suo carico né carichi pendenti né condanne". Per questo motivo ieri "gli uffici competenti – spiegano dal governo – hanno depositato denuncia penale di cui dovrà rispondere per le dichiarazioni mendaci rilasciate". Poi si torna al nocciolo della questione. "Ci impegneremo a lavorare da subito per introdurre meccanismi più rapidi nella verifica dei precedenti penali, ancorchè non definitivi, in particolare con la vicina Italia. È necessario che un sistema di avviso si attivi immediatamente in presenza di reati di tale gravità. L’obiettivo è superare le difficoltà procedurali attuali, in modo da rendere il nostro sistema di controllo impeccabile". Il Congresso di Stato rinnova "la massima vicinanza alle vittime di questi atroci crimini e si impegna a onorare il suo ruolo di garante della sicurezza pubblica con azioni concrete e immediate".