Jazz in movimento lungo la spiaggia

Ancora poche ore e domani la spiaggia della Regina si trasformerà in una grande arena a cielo aperto a ritmo di jazz. Il comitato ‘Le spiagge di Cattolica’ che, per la prima volta, riunisce gli stabilimenti balneari associati alla Cooperativa Bagnini di Cattolica, al Consorzio La Regina e alla società Alta Marea Snc, presenta ‘Strariva’, alla sua prima edizione, con la direzione artistica di Diego Olivieri. Domani pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, l’intera spiaggia di Cattolica verrà attraversata dalla Funk Off, la più importante e spettacolare delle marching band italiana che, composta da circa 15 elementi, suonando unplugged, percorrerà circa 2 chilometri partendo dalla spiaggia libera della zona nord di Cattolica, a lato del fiume Ventena, arrivando fino alla spiaggia libera della zona Sud. Simultaneamente, sono previsti 12 postazioni fisse in duotrio, in diversi punti della spiaggia.