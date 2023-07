Jbees e Croma Latina: la musica invade Campo Bruno Reffi

Venerdì e sabato torna in scena ‘Peace&Dance’, due giorni di musica e ballo a Campo Bruno Reffi. Protagonista assoluta, la musica live, con due band tra le più seguite del momento, diverse per il loro genere. Si parte venerdì con il concerto di Jbees, band di 10 elementi, composta prevalentemente da musicisti sammarinesi, capitanata dalle frontwomen Alberta Saccani e Giulia Boria, con repertorio ’70-’80 e performance total live. Tre special guest assolutamente da non perdere: Moghe e lo storico bassista di Elio e le Storie Tese, Faso, che torna sul palco di San Marino dopo quasi 30 anni. Faso sarà disponibile per selfie e autografi dalle 20.45 alle 21.30.

In apertura di serata dalle 21.30, il terzo special guest sarà in esclusiva il coro a cappella degli Harvard Krokodiloes. Sabato spazio ai ‘Croma Latina’. Orchestra nata a Cattolica, formata da dieci musicisti, tra i quali Fausto Olmi al piano, leader e fondatore della band e con le voci soliste di Kino e Rita.