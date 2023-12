Jimmy Sax accende la Discoteca romantica

Una festa collettiva. Tale sarà il Capodanno di Riccione, con il progetto artistico Discoteca romantica. Un raggio di luna elettrico. Un evento diffuso nello spazio e nel tempo che comincia oggi per culminare domani in piazzale Ceccarini (che di trasformerà in una discoteca a cielo aperto con i dj che hanno fatto la storia di Riccione) e nella galleria del Palazzo dei congressi. Una festa che inizia con la grande musica di uno dei più amati e apprezzati musicisti al mondo del momento: Jimmy Sax.

A innescare la festa lunga due giorni, oggi, alle ore 18, un appuntamento in musica è in programma sul grande palco di piazzale Ceccarini: Jimmy Sax, il saxofonista francese più famoso al mondo, porterà a Riccione il suo talento e la sua musica per accompagnare la città nel cuore dei festeggiamenti per il 2024. L’artista francese è apprezzato in tutto il mondo per la sua tecnica impeccabile, la sua grande passione per la musica e la sua capacità di saper emozionare qualsiasi tipo di pubblico con il suo raffinato sound. Una performance da ascoltare e da vivere sulle onde delle emozioni sonore che il grande saxofonista sa suscitare dal palco.

Jimmy Sax, che torna a Riccione dopo il concerto della scorsa estate, ha scalato la scena musicale internazionale, affermandosi prima sul web e poi nei club e nelle location più note, fino a diventare uno dei più imitati e riprodotti artisti del momento.

Il concerto di Jimmy Sax e la festa del 31 dicembre si svolgeranno sul grande palco di piazzale Ceccarini, teatro all’aperto della città di Riccione per il Natale Capodanno, su cui brillerà, per le due giornate di festa, la grande luna luminosa del diametro di quattro metri de La settimana delle Sette Lune, il format di Visit Romagna che farà risplendere l’astro più brillante e romantico sulle città romagnole per le festività.

L’evento è a ingresso libero e fa parte del progetto-evento unico Discoteca Romantica pensato e realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con PalaRiccione.