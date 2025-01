Joshua scalda la voce per l’Ariston. Il riminese canterà "La mia parola"

È scattato il conto alla rovescia per lui. Tra due settimane il riminese Joshua debutterà sul palco di Sanremo insieme a Guè Pequeno e a Tormento con La mia parola, brano prodotto e firmato da Shablo. Un pezzo dalle sonorità soul, con tratti gospel, e che strizza l’occhio alla musica black anni ’90. Tre voci, quelle di Guè, Tormento e Joshua che all’Ariston intoneranno proprio la ‘parola’ del producer Shablo, vero artefice dell’insolita band. Una fusione di generazioni e stili diversi che si amalgamano insieme in un mix inedito in cui ognuno dei tre musicisti lascia la sua firma e soprattutto la sua voce.

Per la serata delle cover gli artisti hanno scelto di condividere il palco con Neffa: duettando con lui sulle note di Aspettando il sole, il grande successo del cantautore campano, pubblicato nel 1996 e pietra miliare del successo dell’artista. Occorrerà aspettare l’11 febbraio per vedere la prima di Joshua e compagni alla 75esima edizione della kermesse canora presentata da Carlo Conti, in onda fino al 15, giorno del verdetto finale sul vincitore del festival.

"Mi piace pensare che il significato di La mia parola sia proprio l’unione di tre voci che rappresentano tre generazioni diverse in un mix di suoni unico – racconta Shablo, il produttore – La tradizione è fondamentale perché bisogna conoscere da dove veniamo. Ma è anche importante lo sguardo sul futuro. La musica urban negli anni ci ha dimostrato che si può arrivare al Festival di Sanremo e soprattutto cambiarlo". E il trio formato da Joshua, Guè e Tormento proverà a cambiare Sanremo uscendo dai canoni della canzone italiana, portando all’Ariston questo brano che mescola vari generi della musica urban.

Il cantante riminese, all’anagrafe Joshua Bale, è nato nel 1995, da una famiglia di creativi, che fin dai suoi primi anni di vita l’ha indirizzato verso la musica. Il primo amore è stato quello per le percussioni, poi l’incontro che l’avrebbe cambiato, quello con il canto e la musica r&b e soul. L’inizio della carriera coincide con il suo trasferimento a Milano per inseguire il sogno musicale. Qui Joshua incide il suo primo lavoro, MQ2. Passano un paio di anni e inizia il sodalizio con Shablo: l’artista riminese duetta con Izi nel brano Hope, firmato sempre dal producer. Nella canzone Cold (sempre prodotta da Shablo) la sua voce fa da solista. A coronare la giovane carriera di Joshua sarà ora il debutto a Sanremo, in gara con artisti del calibro di Massimo Ranieri e Giorgia, Brunori Sas e Francesca Michielin, Fedez e Tony Effe, Achille Lauro e Rose Villain e tanti altri.

