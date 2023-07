Julian Lage Trio, suonando California Il jazz alla Corte degli Agostiniani

Questa sera alla Corte degli Agostiniani di Rimini penultimo concerto Festival Crossroads. Ad esibirsi alle 21.15 il trio del chitarrista californiano Julian Lage, con Jorge Roeder al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Quella che vedremo sul palco è una band che è definita come faro sul jazz moderno, con una marcata sensibilità blues e rock. Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna e con il sostegno del Ministero della cultura e altre istituzioni; il patrocinio di Anci Emilia Romagna e Siae. Biglietti disponibili da 15 a 18 euro. Per informazioni 0544 405666, [email protected] o sul sito www.crossroads-it.org. Il concerto è realizzato incollaborazione con il settore cultura del Comune di Rimini.